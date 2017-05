Kind dat ontvoerd werd door vader gezond en wel teruggevonden

Bewerkt door: LB

6/05/17

De kleine Vicente werd eind maart door zijn vader ontvoerd in Clermont-Ferrand. © kos.

Vicente, een jongen van vijfenhalf die eind maart ontvoerd werd door zijn vader, is in goede gezondheid teruggevonden De vader van de jongen is gearresteerd door de politie, melden Franse media.