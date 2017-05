Moslima wordt niet besteld in frituur: zo reageren andere klanten

Bewerkt door: LB

Wat gebeurt er wanneer een frituuruitbater een jonge moslima met hoofddoek weigert te bestellen omdat "Nederlanders voorrang hebben"? De nieuwspagina de Jonge Turken, die zich tot taak stelt nieuws te brengen over Turkije, deed het sociale experiment in een Nederlandse frituur. De reacties van andere klanten lijken erop te wijzen dat Nederlanders door de band genomen niet opgezet zijn met deze vorm van discriminatie op grond van afkomst, religie of hoofdtooi.