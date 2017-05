Trump wil gigantische wapendeal sluiten met Saoedi-Arabië

Bewerkt door: LB

6/05/17 - 07u55 Bron: Reuters

President Trump en de Saoedische defensieminister-kroonprins Mohammed bin Salman tijdens een ontmoeting in het Witte Huis in maart. © ap.

Washington werkt aan contracten ter waarde van tientallen miljarden dollars aan wapenverkoop aan Saoedi-Arabië. Het gaat onder meer om een THAAD-raketschild, oorlogsschepen, commandosoftware, pantservoertuigen en gesofisticeerde zware munitie. Dat meldt Reuters op grond van Amerikaanse bronnen dicht bij de onderhandelingen. Saoedi-Arabië is de eerste halte op president Trumps eerste buitenlandse reis, wat erop wijst dat hij de banden met de bondgenoot in het Midden-Oosten wil aanhalen.

De voorbije jaren was Amerika de voornaamste leverancier van wapentuig aan Saoedi-Arabië: van F-15 gevechtsvliegtuigen tot commando- en controlesystemen. Trump heeft beloofd dat hij de Amerikaanse economie zou stimuleren met fabrieksjobs. Nucleaire deal met Iran Washington en Riyad willen hun relatie, die onder president Barack Obama gespannen was door zijn nucleair akkoord met de Saoedische vijand Iran, verbeteren. Lockheed Martin zou een THAAD-raketschild leveren zoals er nu één wordt klaargemaakt in Zuid-Korea. Datzelfde bedrijf zou ook softwaresystemen leveren en een pakket satellietcapaciteit. Het Britse BAE Systems, dat 29.000 werknemers in de VS heeft, zou artillerievoertuigen leveren aan de Saoedi's.

Israëlische overmacht

De anonieme bronnen stellen dat ook opnieuw wordt onderhandeld over contracten die al jaren op tafel liggen en nu zouden beklonken worden.



Daarbij gaat het onder meer om een deal van 11,5 miljard dollar voor vier oorlogsschepen. Het zou om de eerste verkoop van een nieuw oorlogsschip aan een vreemde natie in decennia gaan. De wapenverkopen moeten door het Congres worden overzien. Daarbij moet de wetgever rekening houden met de wettelijke vereiste dat de militaire overmacht van Israël over zijn buurlanden moet gevrijwaard worden.



Jemen

In de wapendeal zit ook voor een miljard dollar aan zware munitie. Onder Obama werd die verkoop uitgesteld wegens de bezorgdheid over de door de Saoedi's geleide militaire campagne in Jemen, die al duizenden burgerslachtoffers maakte.