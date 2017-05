Opnieuw betoger overleden in Venezuela

Door: redactie

6/05/17 - 05u51 Bron: ANP

De schade in Valencia na het gewelddadige protest is enorm © afp.

Een Venezolaanse betoger is vrijdag (lokale tijd) overleden nadat hij een dag eerder in zijn hoofd was geschoten. Dat gebeurde volgens de autoriteiten bij gevechten tussen veiligheidstroepen en demonstranten in de stad Valencia.