Nationale staking op komst bij Peruaanse mijnwerkers

6/05/17 - 05u29 Bron: Reuters

Een goudmijn in de Andes © reuters.

Peruaanse mijnwerkers hebben gisteren gestemd voor een nationale staking volgende maand. Ze willen daarmee protesteren tegen het beleid van de regering dat ze discriminerend vinden naar arbeiders toe. Dat vertelde Ricardo Juarez, de secretaris-generaal van de Federatie van Mijnwerkers, Metallurgisten en Staalarbeiders aan persagentschap Reuters.

De leden van de federatie, een overkoepelende organisatie van honderden vakbonden die samen de arbeiders van de grootste Peruaanse mijnen vertegenwoordigen, waren samengekomen in Lima om te stemmen over de staking. Peru is 's werelds grootste leverancier van koper, zink en zilver en de op vijf na grootste van goud. De staking is een vorm van protest "tegen de nieuwe arbeidsvoorwaarden die de regering wil opleggen om de rechten van arbeiders te verminderen".



De nationale staking wordt de eerste onder het bewind van president Pedro

Pablo Kuczynski, een voormalige investeringsbankier en voorstander van de vrije markt. Bij het Ministerie van Arbeid was niet onmiddellijk iemand bereikbaar voor commentaar.