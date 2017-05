Seksueel misbruik bij Nederlandse voetbalclubs

Door: redactie

Foto ter illustratie: PSV directeur Toon Gerbrands, die geschokt reageerde op de getuigenissen van seksueel misbruik van een oud-speler. © Pro Shots.

Twee slachtoffers van seksueel misbruik hebben zich de afgelopen weken gemeld bij de Nederlandse topclubs PSV en Vitesse. De directies van de clubs hebben de oud-jeugdspelers excuses aangeboden en roepen andere oud-spelers op zich te melden als ze zijn misbruikt, zo staat te lezen in de Volkskrant.

Bij PSV vond het misbruik plaats in de jaren zestig. Een jeugdspeler werd vanaf zijn achtste jarenlang aangerand door een man die betrokken was bij de jeugdopleiding. De zaak bij Vitesse dateert uit 1996. Een twaalfjarige jeugdspeler van de club werd aangerand en een nacht lang vastgehouden door zijn elftalleider.



Algemeen directeuren Toon Gerbrands van PSV en Joost de Wit van Vitesse reageren geschokt en willen de expertise van de slachtoffers inzetten om spelers van nu te beschermen tegen soortgelijke incidenten. Beide clubs zijn in gesprek met hun oud-jeugdspelers om tot een constructie te komen waarbij dat mogelijk is.