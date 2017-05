'VS willen meer hulp bij aanpak terrorisme'

Door: redactie

De Amerikaanse regering wil dat bondgenoten een grotere bijdrage gaan leveren aan het bestrijden van terreurorganisaties. Dat blijkt uit een elf pagina's tellende conceptversie van een nieuwe strategie van het Witte Huis om terrorisme te bestrijden.

In het document, dat vrijdag kon worden ingekeken door persbureau Reuters, wordt onder meer gesteld dat de Verenigde Staten moeten voorkomen dat opnieuw militaire verplichtingen voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Verder wordt geconcludeerd dat terrorisme niet definitief kan worden uitgeroeid.



"We zullen in toenemende mate een beroep doen op partners om de verantwoordelijkheid te delen bij het bestrijden van terreurorganisaties'', aldus de tekst, waar volgens bronnen nog aan wordt gesleuteld in het Witte Huis. Ook moeten "dure, grootschalige militaire interventies'' worden vermeden bij het bestrijden van terrorisme.