Zware overstromingen in het oosten van Canada

Door: redactie

6/05/17 - 02u16 Bron: Belga

© reuters.

Het oosten van Canada, van Ontario tot de Atlantische kust, wordt geteisterd door zware overstromingen. De autoriteiten zeiden vrijdag te verwachten dat de situatie de komende uren nog zal verergeren, en stuurde het leger naar Quebec.

© reuters. © ap. © ap.

Het was Martin Coiteux, de minister van Openbare Veiligheid van de provincie Quebec, die de federale regering om versterking door het leger vroeg. "Extra middelen zijn zeker nodig", zei hij vrijdag. "De situatie gaat de komende dagen verergeren."



De provincie Ontario heeft voorlopig nog niet om versterking gevraagd. Net als in Quebec werden er wel massaal zandzakken gelegd om woongebieden en belangrijke snelwegen tegen het stijgende water te beschermen.



In Quebec liepen vrijdagnamiddag zo'n 1.500 huizen onder water in 124 steden, en bijna 800 mensen werden geëvacueerd. Volgens de federale minister van Openbare Veiligheid Ralph Goodale zijn de komende uren nog meer overstromingen mogelijk in Quebec, Ontario, New Brunswick en Nova Scotia.