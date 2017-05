Door: redactie

6/05/17 - 01u49 Bron: Belga

Archiefbeeld: de ravage na een aanslag van Boko Haram in Tsjaad in 2015 © reuters.

Bij een aanval van de islamitische beweging Boko Haram vrijdagochtend op een Tsjadische legerpost in Kaiga, in de regio van het Tsjaadmeer, zijn, volgens veiligheids- en lokale bronnen, 49 doden gevallen: negen soldaten en "een veertigtal" militanten van Boko Haram. Het bericht over de aanval werd bevestigd door een militair functionaris. Die gaf echter geen slachtofferbalans.