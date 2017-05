Macron wil vechten voor herstructurering Griekse schulden

Door: redactie

6/05/17 - 01u40 Bron: Belga

Macron in 2015, tijdens de Franse besprekingen van de Griekse economische situatie op het Elysée © afp.

De Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron heeft vrijdag gezegd dat hij een herstructurering van de Griekse schuld wil, en dat hij de strijd daarvoor zal leiden.

"Ik ben voor het principe van een onderhandelde herstructurering van de Griekse schuld, om Griekenland in de eurozone te houden. Waarom? Omdat het systeem vandaag onhoudbaar is. We moeten grenzen bepalen en zekerheden inbouwen, een gezamenlijk akkoord vinden, maar we weten allemaal dat we daartoe moeten komen", verklaarde de voormalige minister van Economie.



Macron zei dat hij dit standpunt in de zomer van 2015 al duidelijk maakte, en dat de strijd hiervoor gestreden moet worden. "Ik zal die leiden, omdat ik denk dat hij onvermijdelijk is, en onze collectieve geloofwaardigheid zal herstellen", zei hij. Met het huidige schuldniveau kan Griekenland volgens Macron nooit een goed draaiende economie hebben, of een stabiel land in de eurozone zijn.



De voormalige Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis sprak op twee mei zijn steun uit voor Macron. Hij noemde Macron de enige minister in Europa die "al het mogelijke" deed om Athene te helpen tijdens de schuldencrisis.