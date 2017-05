Emmanuel Macron slachtoffer van 'grote hack'?

Door: redactie

De Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron is volgens zijn campagneteam het slachtoffer geworden van een 'zeer grote en gecoördineerde hack-operatie'. Daarbij zijn volgens de eerste inschatting van het team gestolen documenten vermengd met nep-documenten online gepubliceerd.

Volgens Macrons team wilden de daders kort voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen zijn campagne ondermijnen. Zondag neemt de pro-Europese sociaal-liberaal Macron het in de laatste ronde van de verkiezingen op tegen de rechtspopulistische Marine Le Pen.



Ondanks de ernst van de situatie maakt het campagneteam zich over de inhoud van de documenten geen zorgen. Die zouden slechts de 'normale manier waarop een presidentscampagne verloopt' laten zien. Volgens persbureau Reuters is 9 gigabite aan data door een gebruiker online geplaatst op een site die het anoniem delen van bestanden toestaat. De e-mails werden vrijdagavond gelekt, enkele uren voordat beide kandidaten officieel geen campagne meer mogen voeren.



Het team van Macron maakte eerder al melding van hackpogingen, maar tot nu toe waren die niet succesvol.



Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft laten weten niet te kunnen reageren, omdat enig commentaar dat mogelijk de verkiezingen kan beïnvloeden, verboden is.



Effect op campagne

Een hack kan grote invloed hebben op het verloop van een presidentscampagne: de Amerikaanse democratische kandidaat Hillary Clinton had in de aanloop naar de verkiezingen veel last van gehackte e-mails afkomstig van de e-mailaccount van John Podesta, het hoofd van haar campagne.



Hieron stond onder andere informatie over geldbedragen die Clinton heeft gekregen voor speeches en zeiden sommige medewerkers negatieve dingen over Clinton. Dit alles was koren op de molen van Clinton's tegenstander, de republikeinse kandidaat Donald Trump. Volgens Podesta zat Rusland achter de hack.