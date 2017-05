Gemeente Tilburg verbiedt duiveluitdrijving met Belgisch wijwater

LDL

6/05/17 - 00u55 Bron: AD, Belga

Archiefbeeld - een eerdere actie van Pegida in Nederland © AD.

Als de anti-islamitische groepering Pegida zondag klaar is met demonstreren in Tilburg, mag het mysterieuze genootschap Pacte des Cygnes ('Zwanenverbond') er niet naartoe om de duivel uit te drijven. De gemeente geeft geen toestemming. "Wij wilden graag de grond reinigen waar de Pegida-aanhangers zullen spreken", aldus lid Ronald Donders tegen Omroep Brabant.

De anti-islambeweging komt zondagmiddag samen om te betogen tegen de bouw van een nieuwe moskee voor Marokkaanse moslims in Tilburg. "Tot twee keer toe hebben we van de gemeente gehoord dat ze geen toestemming geven", laat Ronald Donders van het Pacte des Cygnes weten. "Dus zien we er zondag vanaf. Maar we hebben er zoveel tijd in gestoken dat we het later in de week alsnog willen doen. Vijftig liter wijwater, door onszelf getapt in de bedevaartplaats Banneux in België, hadden we in flesjes Spa-water klaar staan."



Een acteur zou als exorcist de rol van een priester vervullen. Een woordvoerder van de gemeente beaamt dat Donders 'nee' te horen heeft gekregen. "We zien het als een demonstratie, waarvoor een meldingsplicht geldt." De gemeente is niet alleen beducht voor een reactie van Pegida-zijde, maar wil ook het winkelend en terraspubliek de duiveluitdrijving besparen.



Uitwijken is geen optie

Uitwijken naar het Burgemeester Stekelenburgplein was volgens Donders geen optie. Daar heeft de gemeente wel toestemming gegeven voor een solidariteitsbijeenkomst, vanaf 17.00 uur, als reactie op de Pegida-demonstratie. Antifascisten hebben bovendien aangekondigd met boegeroep, fluitjes en het versperren van de weg Pegida dwars te willen zitten.