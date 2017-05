Hongarije wil Timmermans weg

Door: redactie

6/05/17 - 00u38 Bron: Belga

© anp.

Hongarije eist dat eurocommissaris Frans Timmermans opstapt. De positie van de Nederlander is volgens Boedapest onhoudbaar geworden. De Hongaarse minister Szijjártó noemde Timmermans een lafaard, aldus de NOS.

Timmermans had in een interview met Die Zeit gereageerd op uitspraken van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Die had de Joods-Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros een "Amerikaanse speculant" genoemd. Die Zeit vond dat dat neigde naar antisemitisme en Timmermans was het daar mee eens. Dat is een ernstige belediging van Hongarije, vindt minister Szijjártó van Buitenlandse Zaken.