Bekijk hier de boodschap van de Congolese ouders voor hun ontvoerde kinderen

video Samira, Zakiatu en Jaëlle waren tussen 2 en 4 jaar oud toen ze weggehaald werden bij hun gezin in Congo, om dan als 'weesjes' te worden geadopteerd in België. Alle drie werden ze in hun mooiste kleertjes op het vliegtuig gezet, zogezegd klaar voor een 'vakantiekamp' in Kinshasa. Maar hun biologische ouders zagen hen nooit meer terug. Bekijk hier de boodschap die zij hebben voor hun kinderen.



