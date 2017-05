Bijna 3.000 migranten gered op Middellandse Zee

SVM

Bijna 3.000 mensen zijn gered na een grootschalige operatie in de Middellandse Zee. Dat zegt een woordvoerder van de Italiaanse kustwacht.

Volgens ngo's vielen er zeven doden, hun lichamen werden naar Italië gebracht. SOS Mediterranee meldde eerder op de avond op Twitter dat twintig boten met migranten onderschept konden worden: die kunnen normaal elk 100 passagiers vervoeren.



Een woordvoerder van de ngo zei dat de reddingsoperaties erg moeilijk verliepen. Ook Artsen Zonder Grenzen (AZG) en de Italiaanse kustwacht waren ter plaatse.



Eerste keer zonder overlevenden

Intussen is er ook een schip van AZG aangekomen in de Siciliaanse stad Catania met zes lichamen. Het was de eerste keer dat de hulporganisatie zonder overlevenden in een haven aanmeerde.



De meeste migranten die via de Middellandse Zee Europa willen bereiken komen in Italië aan. Cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken leren dat er vorig jaar 180.000 aankwamen en dat het aantal dit jaar tot nu toe 30 procent hoger ligt. Ook het aantal sterfgevallen op zee is toegenomen van 850 tot meer dan 1.000.