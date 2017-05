Adam werd op zijn 14de opgepakt en zat 24 jaar onterecht in de cel voor dodelijke brand

Door: Elisa Heisen

5/05/17 - 16u33 Bron: AD.nl

© ap.

Een Amerikaan die op zijn 14de levenslang kreeg, zat 24 jaar ten onrechte achter de tralies. Hij zou in 1993 brand hebben gesticht in een appartement in Chicago, waarbij twee ouderen om het leven kwamen. Deze week werd hij vrijgelaten.