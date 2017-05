Twee Belgen opgepakt voor kidnapping in Alicante

Koen Van De Sype

De lokale politie van het Spaanse Alicante heeft twee Belgen opgepakt voor ontvoering. Ze eisten 150.000 euro van een 62-jarige man en werden overmeesterd toen ze hem naar een bank hadden gebracht om hem het geld afhandig te maken. Een en ander zou te maken hebben met een failliet gegane zaak.

Het was de zoon van het slachtoffer die gisterenmiddag alarm sloeg en de politie verwittigde dat zijn vader tegen zijn wil in een taxi was geduwd door twee mannen. Ze hadden hem ook met de dood bedreigd. Nadat ze een beschrijving van de twee kerels hadden gekregen, werden alle politieploegen op scherp gezet om de man te vinden.



Taxibedrijf

Er werd ook naar het taxibedrijf gebeld dat en ze bleken naar de San Mateostraat getrokken. De politie ging ter plaatse en merkte een van de ontvoerders en het slachtoffer op in een bank. De andere ontvoerder stond buiten te wachten. Ze werden allebei opgepakt en zitten nu in de cel. Het gaat om twee mannen van 38 jaar. Over hun identiteit of de precieze toedracht van de zaak, is verder nog niets bekend.