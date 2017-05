Indiaas Hooggerechtshof bevestigt doodstraffen voor groepsverkrachting in Delhi

Bewerkt door: LB

Het Indiase Hooggerechtshof heeft vandaag de doodstraf die is uitgesproken tegen vier mannen voor een groepsverkrachting, in 2012 in New Delhi, bevestigd. Daarmee komt een einde aan een gerechtelijk verhaal dat India en de wereld in de ban heeft gehouden. Het incident groeide uit tot een symbool van hoe seksueel geweld tegen vrouwen in de Indiase samenleving ingebakken zit.

Op 16 december 2012 werd een 23-jarige studente aan boord van een bus in New Delhi door zes jongemannen op een extreem brutale manier verkracht en geslagen met een ijzeren staaf. Het slachtoffer was samen met haar vriend, die ook werd mishandeld, op weg naar huis na een bioscoopavondje.



Massale protesten

De vrouw bezweek enkele dagen later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De verkrachting zorgde voor internationale verontwaardiging en massale protesten in India. De Indiase overheid voerde naar aanleiding van de protesten strengere straffen in voor daders van seksueel geweld, maar niettemin blijft het aantal verkrachtingen nog steeds erg hoog.



Vier van de zes beschuldigden kregen in 2013 de doodstraf, maar gingen in beroep bij het Hooggerechtshof. De hoogste gerechtelijke instantie in India heeft die straf nu dus bevestigd. Er rest de vier nog één optie: gratie vragen aan de president.



De vijfde verdachte, die geldt als het brein achter de verkrachting en de bus bestuurde, hing zichzelf op in zijn cel. De zesde verdachte, die op het moment van de feiten minderjarig was, werd veroordeeld tot drie jaar heropvoedingsgesticht en kwam eind 2015 op vrije voeten, wat tot heel wat verontwaardiging leidde in India.