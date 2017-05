TK

Op de Londense luchthaven Heathrow heeft de Britse politie gisteren een man gearresteerd in verband met terrorisme. Dit hebben Britse omroepen vandaag gemeld.

Het gaat om een dertigjarige man die uit Turkije was aangekomen en opgepakt werd toen hij uit het vliegtuig stapte. Hij wordt ervan verdacht terreurdaden en terreurtraining te hebben beraamd.



De politie doorzoekt momenteel een huis in het oosten van Londen in dezelfde zaak, zo citeren de media Scotland Yard.