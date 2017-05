Tien doden in Mexico bij vuurgevecht tussen militairen en brandstofdieven

Bewerkt door: LB

5/05/17 - 07u40 Bron: Belga

Dorpsbewoners blokkeerden gisteren de snelweg uit protest tegen de schietpartij van woensdag. © reuters.

Bij een vuurgevecht tussen de brandstofdieven en militairen zijn eergisteren in de Mexicaanse staat Puebla, in het centrum van het land, minstens tien mensen, onder wie vier militairen, om het leven gekomen. Dat melden de lokale autoriteiten.

De schietpartij vond woensdagavond plaats toen de soldaten aankwamen in het dorp Palmarito, nadat ze op de hoogte waren gebracht over een illegaal aftappingssytseem op een oliepijpleiding. Toen ze arriveerden, werden ze beschoten, vermoedelijk door brandstofdieven.



Vrouwen en kinderen als schild

"Vier militairen en zes vermoedelijke criminelen, onder wie een vrouw, zijn overleden", aldus de autoriteiten van Puebla. Er vielen ook twaalf gewonden bij de ordediensten.



De dieven hadden zich verstopt achter een groep vrouwen en kinderen toen het vuurgevecht van start ging. "De militairen beslisten om niet te reageren op het geweld, aangezien vrouwen en kinderen gebruikt werden als levend schild", aldus het departement van Defensie in een persbericht. Bij andere confrontaties die daarop volgden, vielen verschillende slachtoffers bij de criminelen. In totaal werd een duizendtal soldaten ontplooid in de regio, en veertien mensen werden opgepakt.



Drugskartels

Na de confrontaties tussen het leger en de dieven kwam het gisteren tot protesten door de inwoners van het dorp, aldus persagentschap Reuters. Ze blokkeerden wegen en staken autobanden in brand, uit protest tegen het geweld, dat volgens hen door het leger werd aangewakkerd.



In Puebla wordt wel vaker illegaal brandstof afgetapt uit de installaties van staatsbedrijf Petroleos Mexicanos (Pemex), wat het bedrijf jaarlijks meer dan 1,8 miljard euro kost. De oliediefstallen worden toegeschreven aan de drugskartels in de regio.