De superrijken hebben ook zo hun frustraties: "Er heeft altijd wel iemand een grotere..."

STEVEN SWINNEN

5/05/17 - 05u00

© AFP.

De 'happy few' zijn helemaal niet zo happy. Uit onderzoek bij de rijkste Britten blijkt dat die zich ondanks hun grote weelde niet zelden misnoegd voelen. Waarom? Omdat er in hun omgeving mensen rondlopen die nog véél rijker zijn. Een doorn in het oog blijkbaar.

Wie in Groot-Brittannië jaarlijks minstens 165.000 euro bruto op z'n rekening ziet verschijnen, mag zich bij de rijkste 1 procent van de bevolking rekenen. Maar die 'one percenters' gaan daarom nog niet fluitend door het leven, zo blijkt uit een onderzoek van de London School of Economics. Sociologe Katharine Hecht klopte aan bij dertig Britse 'one percenters', van wie een deel zich multimiljonair mag noemen. Want zélfs wie in vergelijking met die andere 99% van het land allesbehalve geldzorgen heeft, ligt kennelijk nog steeds in de knoop over zijn of haar bankrekening. Volgens de sociologe omdat de inkomensongelijkheid bij de rijkste 1 procent van het land enorm groot is. En dat steekt kennelijk zo de ogen uit dat hun gemoed eronder lijdt.



Zo geeft een topbankier met een salaris van enkele honderdduizenden euro's per jaar grif toe dat hij zichzelf eigenlijk maar een arme stakker voelt als hij naar het schoolfeest gaat. "Zo'n tien klasgenootjes van mijn kinderen hebben papa's en mama's met meer dan 100 miljoen pond. Dát is rijkdom in mijn ogen."



Wat vindt 'geluksexpert' Leo Bormans - schrijver van boeken als 'The World Book of Happiness' - van de resultaten van het onderzoek? Lees het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar 1 euro!