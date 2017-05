Verdachte 'Darth Vader' laat school evacueren

EB

4/05/17 - 22u32 Bron: Belga

Illustratiefoto. © reuters.

Een school in Ashwuabenon, in Wisconsin, is donderdag uit vrees voor een zoveelste schietincident in een Amerikaanse school geëvacueerd nadat een ouder 's ochtends een "verdachte figuur" nabij het schoolgebouw had gezien en de politie had verwittigd.