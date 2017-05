Bus filmt spectaculaire crash

Door: redactie

4/05/17 - 17u52 Bron: vtmnieuws.be

video

In Oklahoma, in de Verenigde Staten, heeft een dashcam in een bus spectaculaire beelden gemaakt van een crash tussen twee auto's. De crash gebeurde vorige week al, maar nu pas worden de beelden vrijgegeven. Op de beelden is te zien hoe een wagen over de middenlijn gaat en daarom op een tegenliggende wagen botst. Gelukkig kon de buschauffeur nog net op tijd remmen om nog een tweede zware botsing te voorkomen. Drie mensen werden zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. In de bus zelf zaten 19 leerlingen, maar daar raakte niemand gewond.