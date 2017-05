Door: redactie

4/05/17 - 19u37 Bron: vtmnieuws.be

video

De Franse presidents- kandidaat Emmanuel Macron heeft een klacht ingediend tegen onbekenden, voor de verspreiding van nepnieuws. Want op internet gaan berichten rond die hem beschuldigen van belastingontduiking. En in het ultieme tv-debat gisteren, suggereerde z'n opponente Marine Le Pen dat hij een rekening heeft in een belastingparadijs. Dat hele debat was trouwens één grote scheldpartij.