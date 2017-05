EU verwerpt beschuldiging van inmenging in Britse verkiezingen

Bewerkt door: jv

4/05/17 - 16u51

"Niemand" in Brussel moeit zich met de Britse kiescampagne. Dat zegt Antonio Tajani, de voorzitter van het Europees Parlement, nadat de Britse premier Theresa May gisteren met een beschuldigende vinger naar de EU gewezen had. Bij de Europese Commissie wordt er niet gereageerd op de kritiek van May.

"Niemand tracht de kiescampagne in het Verenigd Koninkrijk te beïnvloeden", zei Tajani tijdens een persconferentie in Brussel. Theresa May beweerde gisteren dat "Europese politici en gezagsdragers dreigementen tegen Groot-Brittannië hebben geuit" en de parlementsverkiezingen van 8 juni zouden willen beïnvloeden. "Sommigen in Brussel" willen de brexitonderhandelingen saboteren, klonk het.



"Wij willen het debat in het VK helemaal niet beïnvloeden", verdedigde Tajani de EU. "Zij zijn het die hebben beslist de Europese Unie te verlaten, wij hebben alleen maar gezegd dat we onze belangen gaan verdedigen."



"Zeggen dat lid zijn van de Europese Unie niet hetzelfde is als geen lid zijn, is geen aanval of kwaad woord. Ik denk dat (lidmaatschap) beter is, maar dat is mijn mening", aldus nog Tajani.



De Europese Commissie reageerde in bedekte termen op May. "Wij hebben het te druk om commentaar op commentaar te geven", zei woordvoerder Margaritis Schinas tijdens zijn dagelijkse persbriefing. Toch is de Commissie volgens hem "niet naïef". "We weten dat er in het VK verkiezingen plaatsvinden en dat men er onrustig raakt."



"Wanneer er meteen na de verkiezingen een nieuwe Britse regering gevormd wordt, zullen we ons uiterste best doen om op een constructieve manier de onderhandelingen op te starten", aldus Schinas. Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de Commissie, zei gisteren nog dat de tijd dringt voor de onderhandelingen. "De klok tikt", klonk het.