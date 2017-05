10 maanden cel voor Nederlandse papa die kinderlokker aftuigde

Bewerkt door: ADN

4/05/17 - 13u34 Bron: ANP

© thinkstock.

Mario H. (52) uit het Nederlandse Helmond moet tien maanden de gevangenis in. Hij sloeg op 19 januari een 47-jarige man heel hard met een harde schep of schop. De man had zich op internet voorgedaan als iemand van zeventien die met H.'s dochter wilde afspreken.

H. kondigde begin januari via Facebook en regionale media een klopjacht aan naar Jack S., die zijn dochter rozen en chocola had gestuurd en naaktfoto's had gevraagd. Toen hij S. in Eindhoven had gevonden, sloeg en schopte hij de man. S. liep sneeën op in zijn been en hoofd en brak beide onderarmen. Hij ligt drie maanden later nog steeds in het ziekenhuis.



Tegen H. was zes jaar geëist. Justitie vond dat er sprake was van een poging moord. Volgens de rechtbank in Den Bosch was er sprake van zware mishandeling met voorbedachte rade.