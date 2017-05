Grote vaccinatiecampagne tegen cholera in Somalië na meer dan 600 doden sinds januari

Bewerkt door: jv

Wegens de verschrikkelijke droogte in Somalië vaccineert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in het zuiden van het land nog eens meer dan 460.000 mensen tegen cholera. Sinds het begin van het jaar zijn bijna 32.000 gevallen van ernstige diarree geregistreerd, waaraan minstens 618 mensen zijn gestorven. Dat deelde de WHO in een verklaring mee. Cholera wordt vooral door besmet drinkwater en uitdroging veroorzaakt. Zonder behandeling kan de ziekte dodelijk zijn.