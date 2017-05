Emma ligt 23 uur per dag in bed met vreselijke pijn. Maar nu is er eindelijk hoop

Koen Van De Sype

4/05/17 - 12u13 Bron: GoFundMe, Facebook

© Facebook.

Toen Emma Dolan Horlock (42) in het begin van 2015 regelmatig in elkaar zakte, hadden de dokters al snel door dat er iets ernstigs aan de hand was met haar. Maar niemand die er zijn vinger op kon leggen wat de mysterieuze aandoening precies was. Tot een jaar geleden. Maandag vertrekt de Britse voor drie maanden naar de Verenigde Staten om de strijd aan te gaan met de ziekte die haar al meer dan twee jaar zo'n 23 uur per dag aan haar bed bindt.

Een jaar duurde het voor de artsen erachter waren wat er precies aan de hand was. Na het zoveelste ziekenhuisbezoek bij weer maar eens een andere specialist, bleek ze een vergevorderd stadium te hebben van de ziekte van Lyme: een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de beet van een teek. En dat zette ook een aantal andere klachten in perspectief, waarmee de vrouw al tien jaar af te rekenen had en die de diagnose 'myalgische encefalomyelitis' (ME) kregen: een postvirale hersenziekte. (lees hieronder verder) Emma en haar man Gareth. © Facebook.

Hun vreugde dat er eindelijk een diagnose was, werd echter meteen getemperd. Want daarmee was ze nog niet genezen en de antibiotica die ze kreeg, sloegen niet aan. Meer nog, ze werd er nog zieker door. Waarop werd overgegaan op een programma op gewoon haar pijn onder controle te houden.



Aangevallen

"Het immuunsysteem van Emma, zowel op het vlak van haar spijsvertering als haar centrale zenuwstelsel, worden constant aangevallen", aldus Gareth. "Haar autonoom zenuwstelsel werkt niet naar behoren, waardoor ze maar een heel korte tijd kan opzitten of staan. Liggen is nog het beste, waardoor ze nu al meer dan twee jaar 23 per dag aan haar bed is gekluisterd." (lees hieronder verder) © Facebook.

Het koppel ging daarop zélf op zoek naar een oplossing. En denkt die gevonden te hebben in de Verenigde Staten, in de vorm van een intraveneuze antibioticakuur. Een poging vorig jaar om met de therapie te starten, moest worden afgebroken omdat Emma te zwak was. Maar inmiddels is ze weer wat aangesterkt en kan ze opnieuw richting Washington DC. Met de boot, want vliegen kan ze nog niet aan. Daar aangekomen zal ze drie maanden intensief gevolgd worden en naast de intraveneuze antibiotica ook voedingsstoffen en medicijnen krijgen die haar immuunsysteem ondersteunen. (lees hieronder verder) © Facebook.