Ashe luistert koppel af waarvan vrouw net ontdekt heeft dat man haar bedriegt. En laat Twitter meegenieten

Koen Van De Sype

4/05/17 - 07u32 Bron: Twitter

Een vrouw die een kop koffie zat te drinken in een bar, heeft er gratis een beetje spektakel bijgekregen. Aan een tafeltje naast haar bleek een koppel te zitten waarvan de vrouw net ontdekt had dat haar vriend nóg een relatie had. Ashe Dryden liet iedereen live meegenieten op Twitter.

De manier waarop de vrouw het te weten kwam, blijkt bijzonder pijnlijk: de vriendin van de man belde haar op. "De kerel is nerveus met zijn been aan het wippen en durft haar niet aan te kijken", aldus Ashe. "Intussen eet zij kalm haar eten op en zegt ze hem de waarheid. Hij kan amper iets uitbrengen, op wat gestotter na. En wat geluiden als een gewond dier. En zij gaat intussen maar door." (lees hieronder verder) Dude is nervous leg shaking all over the place haha pic.twitter.com/yYLWYnCyfU — ashe dryden (@ashedryden) 1 mei 2017 I haven’t heard him saying anything but stuttered sentence fragments and animal-in-pain noises and shes like pic.twitter.com/hjJDEn9cQr — ashe dryden (@ashedryden) 1 mei 2017

En dan komt er nog een derde persoon bij in de conversatie: de onwetende ober. "Willen jullie graag een dessert", klinkt het. Waarop hij "nee" antwoordt en zij (tegen hem) "Maak je een grapje?" en (tegen de ober) "Ja, een cappuccino en een stuk chocoladecake."



Tranen

Waarop Ashe zich afvraagt of ze de vrouw gelijk ten huwelijk zou vragen terwijl ze haar cake opeet en haar vriendje bijna in tranen is. "Dit is mijn nieuwe favoriete soap", klinkt het vrolijk. "Zij: 'ik kan niet geloven dat ik mijn vakantiedagen aan jou verspild heb. Nee, serieus, wat dacht je eigenlijk wel?'. Hij 'Ik weet het niet, het ging per ongeluk, het gebeurde gewoon.'" Ashe Dryden. © Facebook.

"God, ik hou van deze vrouw", bedenkt Ashe. "Ze lijkt zelfs niet eens boos. Ze vindt het zelfs grappig dat zijn hele privéleven goed is voor de vuilnisbak. Zij: 'ben je nu werkelijk lastig op mij omdat ik het ontdekt heb? Wat dacht je dat er zou gebeuren?' Hij: 'Geen idee, oké, geen idee.' Ah, daar is de cappuccino. Zij: 'zei je nu net tegen mij dat ik bij je moest blijven? Dat zei je, inderdaad. Hoor je jezelf wel bezig?'"



Dessertkaart

Intussen heeft Ashe de dessertkaart gevraagd. "Ik heb nog een paar uur voor ik op de luchthaven moet zijn, ga gerust door", tweet ze vrolijk, terwijl ze verder luistert. "Nooit gedacht dat zoiets in het echte leven ook kon gebeuren."