Vandaag proberen Republikeinen opnieuw Obamacare af te schaffen

Door: redactie

4/05/17 - 03u45 Bron: Belga

De Republikein Billy Long zegt dat er nu wel voldoende stemmen zijn om de wet aan te passen. © epa.

De Republikeinse meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gaat vandaag stemmen over een wetsvoorstel om de historische gezondheidswet van voormalig president Barack Obama in te trekken.