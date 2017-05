Opnieuw dode gevallen bij protesten in Venezuela

Door: redactie

4/05/17 - 03u05 Bron: Belga

© reuters.

Een achttienjarige is gisteren overleden bij de gewelddadige confrontaties tijdens een betoging tegen de Venezolaanse president Nicolas Maduro, in hoofdstad Caracas. Sinds de start van de protesten begin april vielen er volgens het parket al 32 doden.

Hoe de demonstrant precies om het leven kwam moet nog opgehelderd worden. Zeker is volgens het parket dat de ordediensten de betogers met traangas, waterkanonnen en hagelschoten uiteen dreef. Verschillende groepen jongeren gooiden op hun beurt met stenen en molotovcocktails naar de politie. Meerdere mensen raakten gewond, onder hen ook twee oppositieleden.



Onvrede

Duizenden Venezolanen kwamen gisteren opnieuw samen om hun onvrede kenbaar te maken over het voorstel van de socialistische president Maduro om een nieuwe grondwet op te stellen. Zijn tegenstanders verdenken hem ervan zich hiermee aan de macht te willen vastklampen.



Aftreden

Al sinds begin april wordt er in Venezuela bijna dagelijks geprotesteerd. Maduro's tegenstanders eisen al van bij het begin Maduro's aftreden, al is het protest de laatste dagen vooral gericht tegen de grondwetswijziging.