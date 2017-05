Duitse horrorclowns veroordeeld: "Dat is geen grap meer"

Bewerkt door: ADN

Een Duitse rechter heeft vandaag twee vrouwelijke horrorclowns veroordeeld. Het jonge duo uit Beieren klopte en belde met nog een derde vriendin op een nacht in september aan bij verscheidene huizen in de regio Würzburg.

"Het is zeer goed mogelijk dat mensen op leeftijd een hartinfarct krijgen na heel erg te zijn geschrokken. Dat is geen grap meer"

Een vrouw die de deur opende kreeg de schrik van haar leven. In haar voortuin sprongen twee gillende clowns rond met angstaanjagende maskers, een derde filmde het optreden. Sindsdien lijdt het slachtoffer aan slaapstoornissen, paniekaanvallen en prikkelbaarheid. Haar echtgenoot betoogde dat het hele gezin daar nog dagelijks mee wordt geconfronteerd.



De rechter zag de lol van de nachtelijke clownsact, uit de Verenigde Staten overgewaaid naar Europa, niet in en achtte de meiden van destijds 18 en 20 jaar schuldig aan een serieus vergrijp. Ze moeten enkele honderden euro's schadevergoeding betalen. De oudste gaat, hoewel ze uitvoerig haar spijt betuigde, een week de cel in wegens eerdere veroordelingen. De jongste kreeg een taakstraf van 80 uur. Nummer drie wacht nog een apart proces.



De officier van justitie sprak van een zwaarwegende zaak met ernstige gevolgen. De rechter was het aldus met haar eens. Hij kon zich zelfs voorstellen dat iemand zich letterlijk doodschrikt. "Het is zeer goed mogelijk dat mensen op leeftijd een hartinfarct krijgen na heel erg te zijn geschrokken. Dat is geen grap meer.'' Over de daders zei hij nog: "Ze zijn weliswaar meerderjarig, maar volwassen worden moeten ze nog leren''.