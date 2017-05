Komodovaraan valt toerist aan in Indonesië

Door: redactie

In een Indonesisch natuurpark heeft een komodovaraan vandaag een toerist aangevallen. De man uit Singapore liep daarbij ernstige verwondingen op aan het linkerbeen. Hij werd met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

De 50-jarige toerist filmde in het Nationaal Park Komodo, in de provincie Oost-Nusa Tenggara, een groep komodovaranen die aan het eten waren toen een van de dieren hem aanviel, aldus het nieuwsportaal Viva.co. De lokale bevolking had hem naar verluidt nochtans gezegd niet te dicht bij de grote hagedissen te komen. "Hij was te druk bezig met filmen en lette niet op zijn omgeving", aldus de directeur van het park.



De komodovaraan wordt beschouwd als een kwetsbare diersoort, wat wil zeggen dat het dier waarschijnlijk op termijn met uitsterven bedreigd zal worden tenzij de populatie stijgt. In en rond het Nationaal Park Komodo leven ongeveer 5.000 komodovaranen. De varanen staan erom bekend dat ze agressief uit de hoek kunnen komen, maar fatale aanvallen op mensen zijn zeldzaam.



Pas in 2009 werd ontdekt dat de komodovaraan goed ontwikkelde gifklieren bezit, die een complex gif produceren. Lange tijd werd gedacht dat de giftige beet te wijten was aan de bacteriën in de bek.