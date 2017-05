Dimitri Vegas & Like Mike krijgen vaste stek bij Ushuaïa

TK

Dimitri Vegas & Like Mike krijgen vanaf 4 juli een vaste stek in het Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. Samen met Tomorrowland en Ushuaïa belooft het duo 'een magische zomer vol madness' op het witte eiland.

Muziekfestival Tomorrowland en de prestigieuze club Ushuaïa slaan de handen in elkaar en bezorgen het Belgische dj-duo een vaste afspraak op feesteiland Ibiza. Van 4 juli tot 29 augustus zullen ze elke donderdagavond Ushuaïa onveilig maken. Dimitri Vegas en Like Mike zijn intussen een absoluut begrip in Ibiza en wisten er de voorbije zomers al heel wat residenties te versieren in grote nachtclubs. Zo stonden ze vorig jaar vast in club Amnesia.



"We kijken er naar uit om deel uit te maken van de Ushuaïa familie", klinkt het. "Samen met Tomorrowland brengen we iets naar Ibiza dat nog niet eerder gezien is. Zij die ooit een 'Tomorrowland presents Dimitri Vegas & Like Mike' show hebben bijgewoond, weten wat hen te wachten te staan. Een ongewone en spectaculaire show van het hoogste niveau."