Hannover evacueert 50.000 mensen voor WOII-bommen

3/05/17 - 08u49 Bron: ANP

Deze bom zorgde voor een massale evacuatie in Augsburg op eerste Kerstdag vorig jaar. © afp.

Hannover maakt zich op voor een grote evacuatie. De Duitse stad wil dertien mogelijke blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk maken. Nu zondag moeten ongeveer 50.000 mensen elders een veilig heenkomen zoeken.

In het gebied dat ontruimd wordt staan onder andere zeven bejaardentehuizen, een ziekenhuis en een grote bandenfabriek. De autoriteiten zetten honderden ziekenauto's in om hulpbehoevenden te transporteren.



Bij bouwwerkzaamheden in het stadsdeel Vahrenwald vonden bouwvakkers op dertien plekken verdachte projectielen in de grond. Hannover werd in de Tweede Wereldoorlog diverse malen gebombardeerd. Zo wierpen de geallieerden op 9 oktober 1943 alleen al 261.000 bommen op de stad.



Het gaat zondag om de op een na grootste evacuatie na de oorlog in Duitsland. Op eerste kerstdag vorig jaar vond de grootste plaats in Augsburg, die 54.000 mensen trof.