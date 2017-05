Doden bij zelfmoordaanslag op NAVO-konvooi

Bewerkt door: IVI

3/05/17 - 06u59 Bron: Reuters

De plaats van de aanslag is afgesloten en wordt onderzocht. © ap.

In de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft een man zichzelf opgeblazen naast een konvooi van de NAVO. Er is sprake van zeker acht doden en 22 gewonden.

De aanslag vond plaats in de buurt van de Amerikaanse ambassade. De zelfmoordterrorist heeft zich gericht op gepantserde voertuigen gebruikt door troepen van de NAVO. De explosie heeft ook verschillende burgervoertuigen vernield in de omgeving.



De gewonden werden overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de omgeving. Enkelen onder hen zijn nog in levensgevaar. Volgens Najib Danish, de woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, zouden geen militairen gewond geraakt zijn. Ooggetuigen vertellen dat het konvooi net langs een controlepunt was gereden toen de terrorist zichzelf opblies.



De aanslag werd nog niet opgeëist. Enkele dagen geleden kondigde de taliban wel een "lenteoffensief" aan. Ze dreigden ermee vooral buitenlandse troepen te zullen aanvallen.





