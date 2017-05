IS claimt aanslag op NAVO-konvooi

IVI

3/05/17 - 06u59 Bron: Al Jazeera, Belga

De plaats van de aanslag is afgesloten en wordt onderzocht. © ap.

In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een konvooi van de NAVO het doelwit geweest van een bomaanslag. Er is sprake van zeker acht doden en 25 gewonden. De slachtoffers zijn bijna allemaal burgers. Drie Amerikaanse militairen raakten gewond.

