Chaos in Rio de Janeiro nadat drugsbendes brand stichten tijdens politieoperatie

Door: redactie

3/05/17 - 03u45 Bron: Belga

Mensen klimmen op de lading van de uitgebrande vrachtwagen om te redden water nog te redden valt. © ap.

In de Braziliaanse grootstad Rio de Janeiro is chaos uitgebroken nadat drugdealers verschillende bussen in brand hadden gestoken om een politieoperatie te verstoren.

Acht bussen en twee vrachtwagens werden op verschillende plaatsen op de Avenida Brasil en Avenida Washington Luiz, twee belangrijke toegangswegen van de stad, in brand gestoken. Daarbij vielen geen gewonden, maar de branden zorgden wel voor chaos en 60 kilometer file. Op televisiebeelden is bovendien te zien hoe mensen de laadruimtes van de vrachtwagens plunderden nadat de branden waren geblust.



Afleiding

Volgens de eerste elementen van het onderzoek, staken drugdealers de voertuigen in brand om afleiding te creëren tijdens een grote politieoperatie die een einde moest maken aan de oorlog tussen twee criminele bendes over de handel in drugs in een wijk in het noorden van Rio.



Bloedbad

"Deze snelle en efficiënte operatie heeft een bloedbad afgewend", aldus de militaire politie van Rio, die melding maakt van twee doden aan de kant van de bendes en drie lichtgewonden bij de politie. De politie arresteerde 45 mensen en nam 32 aanvalsgeweren, vier pistolen en elf granaten in beslag.