"Venezolaans voorstel om grondwet te wijzigen is frauduleus"

Door: redactie

3/05/17 - 03u05 Bron: Belga

De Venezolaanse OAS-gezant Carmen Velasquez biedt een brief aan aan secretaris-generaal Luis Alagro om uit de organisatie te stappen. © afp.

Het voorstel van Venezuela om een grondwetgevende vergadering bijeen te roepen is "frauduleus", omdat de bevolking als enige een grondwetgevende bevoegdheid heeft. Dat heeft Luis Almagro, de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) gezegd.

"De aankondiging is vals, frauduleus en ongrondwettelijk", zei Almagro in een videoboodschap, eraan toevoegend dat een grondwetgevende vergadering met vertegenwoordigers van de economische sectoren een schending is van het "fundamentele beginsel van politieke gelijkheid".



De secretaris-generaal van de OAS sprak maandag ook al zijn steun uit voor de protesten in Venezuela, die op dat moment hun tweede maand ingingen. De bevolking wil fundamentele vrijheden, verkiezingen, en een oplossing van de economische crisis in het land.



Gespannen verhoudingen

De verhoudingen tussen Almagro en de Venezolaanse president Nicolas Maduro zijn al twee jaar gespannen. Vorige week startte Venezuela officieel de procedure om zich terug te trekken uit de OAS, die zich in Washington bevindt.



Begin april brak in Venezuela een protestgolf uit tegen de regering, waarbij al een dertigtal doden vielen. Dat protest werd nog aangewakkerd door Maduro's plannen om via een vergadering een nieuwe grondwet op te stellen. Hij deed de aankondiging maandag tijdens een toespraak naar aanleiding van 1 mei, waarop opnieuw protesten plaatsvonden. Gisterenochtend blokkeerden de manifestanten de grote verkeersaders in het land. De oppositieleiders riepen op ze op te heffen, maar vele bleven tot in de namiddag voortduren.