Vliegtuig Jet2 maakt noodlanding op Schiphol

Door: redactie

2/05/17 - 20u37 Bron: AD.nl

Archiefbeeld ter illustratie. © Wikipedia.

Een Boeing 757 van vliegtuigmaatschappij Jet2 heeft vanavond een noodlanding gemaakt op de Nederlandse luchthaven Schiphol, nadat het te kampen had met technische problemen. Hulpdiensten zijn massaal onderweg naar het vliegveld. Vooralsnog lijkt het erop dat het toestel veilig aan de grond is gekomen.

Het toestel was afkomstig uit Kos (Griekenland) en onderweg naar het Engelse Leeds. Waarom het toestel in de problemen kwam, is nog onduidelijk. Verschillende media melden dat het toestel het laatste stuk heeft gevlogen met één van de twee motoren uitgeschakeld, dat duidt op mogelijke brandstof- of motorproblemen.