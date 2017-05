Duitse marine onderschept zware wapens op Middellandse Zee

Bewerkt door: ADN

2/05/17 - 19u21 Bron: Belga

© Twitter @EUNAVFORMED_OHQ.

Een schip van de Duitse marine en zijn bemanning uit Litouwen hebben vandaag voor de kust van Libië op de Middellandse Zee een motorboot onderschept met zware wapens. Dat meldt de leiding van de Europese operatie EUNAVFORMED, alias Sophia, die in oktober begon met controles op het wapenembargo.

De wapens werden in beslag genomen in internationale wateren, meldt EUNAVFORMED in een persbericht. Er waren onder meer machinegeweren, AK47-geweren, mortiergranaten en munitie bij.



De motorboot genaamd El Mukthar voer onder Libische vlag ten oosten van Misrata, in het westen van Libië. Afkomst en bestemming van de wapens zijn niet duidelijk.