Zweden stopt met systematische identiteitscontroles aan grens met Denemarken

EB

2/05/17 - 17u57 Bron: AFP, Belga

© reuters.

Zweden zal niet langer systematisch identiteitscontroles uitvoeren aan de grens met Denemarken, binnen de Schengenzone dus. Die controles werden ingevoerd in januari 2016 om de vluchtelingenstroom in te dammen. "Het aantal vluchtelingen is met 80 procent afgenomen", zei minister van Binnenlandse Zaken Anders Ygeman.