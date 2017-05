Franse politie verricht vijf arrestaties in strijd tegen terreur

Bewerkt door: ADN

2/05/17 - 17u51 Bron: Belga

Archiefbeeld. © afp.

Op drie plaatsen in Frankrijk heeft de politie vandaag in totaal vijf mensen opgepakt in het kader van de bestrijding van terrorisme. Dit heeft de krant Le Parisien bericht.

Vaste opération de police près de Rouen : une personne interpellée https://t.co/CbmWe3u9bm #Normandie pic.twitter.com/zqliQPvEh4 — 76actu (@76actu) 2 mei 2017

De arrestaties vonden plaats in Villeneuve-d'Ascq nabij Rijsel in het noorden van Frankrijk, Roanne (Loire) en Rouen (Seine-Maritime). In Rouen hebben huiszoekingen tot de inbeslagname van zware wapens geleid.



De operatie verliep in het kader van een vooronderzoek dat het parket van Parijs op 8 maart heeft geopend en was het werk van de gerechtelijke politie, weet de krant.



Volgens de regionale krant La Voix du Nord verliep de operatie op de drie plaatsen simultaan en is in Villeneuve-d'Ascq een koppel in hun woning opgepakt.



Nieuwszender BFMTV meldde evenwel dat de vijf allen in Rouen zijn opgepakt. Hun leeftijd schommelt tussen zestien en vijfentwintig jaar. Ze worden ervan verdacht een gewelddaad van plan te zijn geweest.



Nog luidens BFMTV zijn in Rouen vier wapens gevonden, in het bijzonder bij de broer van één van de betrokkenen. Maar voor die wapens zou er een vergunning zijn.