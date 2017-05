Vrouw koopt nieuwe portemonnee maar die blijkt huiveringwekkende inhoud te hebben

Karen Van Eyken

2/05/17 - 13u32 Bron: KPTV

Het bewuste briefje dat een Amerikaanse vrouw in haar nieuwe portemonnee vond. © Thinkstock, kos.

Een vrouw uit de Amerikaanse staat Arizona kocht een nieuwe portemonnee die verrassend genoeg niet helemaal leeg bleek te zijn. Binnenin stak een briefje van een Chinese 'gevangene', die schreef dat hij slavenarbeid moet verrichten.

Het bewuste briefje is een schreeuw om hulp © kos.

De vrouw kocht het kleinood in een Walmart in de stad Sierra Vista. Wat later trof ze het schrijfsel aan dat volledig in het Chinees bleek geschreven te zijn. Om te begrijpen wat erin stond, liet ze het briefje vertalen - zelfs tot driemaal toe om helemaal zeker te zijn van de inhoud.



De auteur schrijft dat hij of zij een gevangene is in China die verplicht wordt om 14 uur per dag te werken. De arbeider moet met weinig voedsel toekomen en krijgt amper medische zorgen.



De vermeende gevangene smeekt de vinder van het briefje om hulp. Maar de Amerikaanse vrouw legt uit dat ze daarvoor de middelen niet heeft en zegt te hopen dat er hulp zal komen nu ze de wanhopige boodschap in de openbaarheid heeft gebracht.



Gelijkaardige brieven zijn in het verleden al teruggevonden in items van supermarktketens die de productie van veel koopbaar uitbesteden aan landen waar de arbeidskost beduidend lager ligt.