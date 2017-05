Zwitserland waarschuwt voor verhoogde dreiging terreuraanslagen in Europa

Door: redactie

2/05/17 - 11u55 Bron: Reuters

"Het grootste gevaar voor Europa en dus ook Zwitserland komt van jihadistische terreur", stelt de Zwitserse inlichtingendienst. © reuters.

Volgens de Zwitserse minister van Defensie is de vraag niet of er een terreuraanval zal plaatsgrijpen in het land, maar wanneer. De Zwitserse overheid en inlichtingendiensten verwachten meer aanslagen in Europa en handhaaft een verhoogd dreigingsniveau. Zwitserland ziet vooral een gevaar op aanslagen met beperkte middelen zoals auto's en messen. Gisteren vaardigden de Verenigde Staten een verscherpt reisadvies uit voor Europa, dat Amerikaanse burgers waarschuwt voor een aanhoudend risico op terreuraanslagen in heel Europa.

Het risico op terreuraanslagen in Zwitserland blijft hoog, zo waarschuwt de Zwitserse inlichtingendienst FIS. Die verwacht nog aanslagen door Islamitische Staat en diens sympathisanten in heel Europa.



Individuen en kleine groepen

"Het grootste gevaar voor Europa en dus ook Zwitserland komt van jihadistische terreur", stelt het FIS tijdens zijn jaarlijkse risicorapportering.



"We verwachten nieuwe aanslagen. Het grootste gevaar schuilt in door IS geïnspireerde individuen en kleine groepen die in Zwitserland aanslagen uitvoeren of ons land gebruiken als basis om andere aanslagen te beramen".



Het FIS zegt meer dan 500 internetgebruikers te hebben geïdentificeerd die banden hebben met Zwitserland en sociale media gebruiken om jihadistische boodschappen te verspreiden. Lees ook Londense politie arresteert drie jonge vrouwen in terreuronderzoek

Man met terreurplannen gearresteerd nabij Brits parlement

Twee verdachten in verdenking gesteld na verijdelde aanslag in Frankrijk