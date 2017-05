FN-stichter Jean-Marie Le Pen verdedigt nationalisme

bewerkt door: LS

De stichter van het Front National (FN) Jean-Marie Le Pen heeft enkele dagen voor de beslissende ronde van de Franse presidentsverkiezingen het nationalisme verdedigd. "Het nationalisme is de liefde voor het vaderland", zei de 88-jarige vader van presidentskandidate Marine Le Pen.

© getty. Marine Le Pen tijdens haar toespraak in Villepinte © ap. Volgens de peilingen zou Emmanuel Macron de Franse presidentsverkiezingen winnen © ap.

Jean-Marie Le Pen sprak enkele honderden aanhangers toe voor het monument van de Franse nationale heldin Jeanne d'Arc in Parijs. Hij legde er net zoals de vorige jaren een krans neer.



Erevoorzitter

Vader Le Pen is op initiatief van dochter Marine uit de partij gezet vanwege dubieuze uitspraken, maar is volgens een gerechtelijk besluit nog steeds erevoorzitter van het FN.



Marine was niet aanwezig bij de toespraak van haar vader, want ze sprak zelf duizenden aanhangers toe in de gemeente Villepinte in de omgeving van Parijs. Le Pen vertegenwoordigt een programma dat voorstander is van de marktbeschermng van Frankrijk en protectionisme. Ze wil de Fransen over het EU-lidmaatschappij laten stemmen in een referendum.



Macht van het geld

Tijdens haar toespraak heeft Le Pen haar centristische tegenstander Emmanuel Macron als een vertegenwoordiger van de financiële wereld gehekeld. "Ik roep jullie op de arrogantie en de macht van het geld te voorkomen", zei de frontvrouw van het FN.



"De financiële wereld heeft een gezicht - en dat is Macron", ging Le Pen voort. Haar opponent wordt door miljardairs gesteund. Macron is een bankier, die tot dusver nooit is verkozen. Macron was zakenbankier, vooraleer de socialistische president François Hollande hem in 2012 als topmedewerker naar het Elysée haalde. Van 2014 tot 2016 zetelde Macron onder Hollande als minister van Economie.



Bouarram

Macron herdacht aan de Pont du Carrousel, een brug over de Seine in Parijs, de jonge Marokkaan Brahim Bouarram, die in 1995 werd vermoord door lieden van extreem-rechts gedachtegoed.



Macron en Marine Le Pen staan zondag in het slotduel van de verkiezingen tegenover elkaar. Macron is voorstander van Europa geldt in de peilingen als favoriet. Le Pen wijst de EU in zijn huidige vorm af en wil uit de euro stappen.