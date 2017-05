Twee moslims gelyncht voor stelen van koeien in India

Door: redactie

In de noordoostelijke Indiase deelstaat Assam zijn twee moslims door een menigte gelyncht. De twee zouden geprobeerd hebben om koeien te stelen om ze te laten slachten, zo zegt de politie.

De twee mannen, tussen 20 en 25 jaar oud, werden gisteren in het district Nagaon door dorpsbewoners met stokken doodgeslagen. "Uit het onderzoekt blijkt dat de twee geprobeerd hadden om koeien te stelen. De dorpsbewoners sloten hen in hebben hen gedood", zo heeft politieofficier Anat Das meegedeeld. "We zullen actie ondernemen tegen degenen die de misdaad gepleegd hebben."



Hindoes, die in India in de meerderheid zijn, beschouwen de koe als een heilig dier. In meerdere staten is het doden van een koe ook verboden.



De lynchpartij in Nagaon is allerminst een alleenstaand geval. Zo kwam vorige maand in het land nog een moslim om het leven nadat hij was aangevallen bij een poging om koeien naar een slachtplaats te smokkelen. Er raakte ook een nomadische moslimfamilie gewond bij een gelijkaardige aanval.



Human Rights Watch (HRW) klaagde vorige week nog aan dat sinds mei 2015 zeker tien moslims gedood werden bij geweld dat gelinkt is aan de consumptie van koeienvlees of aan een poging om de dieren te slachten. De mensenrechtenorganisatie schrijft het geweld toe aan extremistische hindoes.