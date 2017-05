Spanning rond Noord-Korea: Japanse zeemacht escorteert Amerikaans bevoorradingsschip

bewerkt door: LS

Japan heeft een oorlogsschip als escorte meegestuurd met een bevoorradingsschip van het Amerikaanse leger. Dat melden lokale media. Het wordt gezien als een opmerkelijke actie op een moment dat de spanningen rond Noord-Korea verder oplopen.

De helikoptercarrier 'Izumo' heeft vandaag de haven van Yokosuka, ten zuiden van Tokio, verlaten. De carrier, volgens lokale media het grootste Japanse oorlogsschip, begeleidt binnen de Japanse wateren een Amerikaans bevoorradingsschip dat op weg is naar het vliegdekschip 'USS Carl Vinson'.



De Amerikaanse president Donald Trump had eerder beslist om de 'USS Carl Vinson' en een onderzeeër naar het Koreaanse schiereiland te sturen. De VS willen vermijden dat Noord-Korea met zijn rakettesten en nucleaire programma de situatie in de regio op de spits blijft drijven.



Het is de eerste keer dat Japan aan een dergelijke operatie deelneemt sinds het parlement een controversiële wet goedkeurde die de bevoegdheden van de marine uitbreidt. De pacifistische grondwet die Japan na de Tweede Wereldoorlog aannam, verbiedt het gebruik van geweld als manier om internationale conflicten te beslechten. Maar de rechtse premier Shinzo Abe is al langer een voorstander van een meer actieve rol voor het Japanse leger.