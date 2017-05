Onbekenden openen graf van Romy Schneider in Frankrijk

KVE

1/05/17 - 15u14 Bron: ANP

Romy Schneider in haar legendarische rol als keizerin Sissi. © photo news.

Het graf van actrice Romy Schneider in het Franse stadje Boissy-sans-Avoir is afgelopen weekeinde opengebroken. Eén of meerdere mensen hebben de hoofdsteen losgemaakt en verplaatst, zo ontdekte een voorbijganger vandaag. Dat bevestigt de politie tegenover Franse media. Er is een onderzoek ingesteld naar de grafschennis.