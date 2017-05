Porsche trekt Jumbo Jet van 285 ton voort en vestigt nieuw wereldrecord

Karen Van Eyken

De Cayenne S Diesel speelde een waar huzarenstuk klaar op de Parijse luchthaven Charles de Gaulle. Daar trok de wagen een Airbus A380 van Air France voort en bemachtigde zo een plaatsje in het 'Guinness Book of World Records'.

Het is een indrukwekkende prestatie daar de A380 met 285 ton 100 keer zwaarder weegt dan de Porsche. Het vorige record was een auto die een vliegtuig van 115 ton wist te slepen.



De stunt kwam uit de koker van een technicus van Porsche, de Brit Richard Payne die ook regelmatig meewerkt aan het tv-programma 'Top Gear'. Hij berekende dat de motor in combinatie met het chassis van de Cayenne zonder enige aanpassingen een vliegtuig moest kunnen voorttrekken. Hij belde met Air France en de uitdaging was een feit.



De Porsche sleepte de lege Airbus voort over een afstand van 42 meter op de luchthaven van Charles de Gaulle in Parijs. Het ging zelfs vlotter dan verwacht. Het record is binnen voor Richard en zijn Cayenne.